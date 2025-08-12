شنت قوات الدعم السريع، الاثنين، هجمات على مخيم نازحين يعاني المجاعة قرب مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور بشمال غرب السودان، ما أسفر عن مقتل 40 شخصا، وفقا لمنظمات حقوقية محلية.

وقالت جماعة "غرف الاستجابة للطوارئ" التي تعمل في مخيم أبو شوك للنازحين، في بيان على فيسبوك، إن قوات الدعم السريع، التي تخوض حربا مع الجيش السوداني، داهمت أجزاء من المخيم واستهدفت المدنيين داخل منازلهم. وأضافت الجماعة، وهي شبكة ناشطين مجتمعيين تقدم المساعدات في أنحاء السودان، أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة ما لا يقل عن 19 شخصا.

ويأوي مخيم أبو شوك، الواقع خارج الفاشر، نحو 450 ألف نازح، وقد تعرض لهجمات متكررة منذ اندلاع الحرب. ولا يزال الجيش السوداني يسيطر على مدينة الفاشر رغم الضربات المتكررة التي تشنها قوات الدعم السريع.

من جانبها، أكدت لجان المقاومة في الفاشر وقوع الهجمات، قائلة على فيسبوك إن المشهد "يعكس حجم الانتهاكات المروعة التي تُرتكب بحق أناس أبرياء وعُزّل". وتضم لجان المقاومة مجموعة من المواطنين المحليين بينهم ناشطون في مجال حقوق الإنسان.