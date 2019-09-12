7 صفقات جديدة في قائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة أهلي بنغازي

أعلن الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني لنادي الإسماعيلي، قائمة فريقه استعدادا، لمواجهة أهلي بنغازي الليبي في المباراة المقرر لها غدًا الجمعة ضمن ذهاب دور الـ32 من مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وشهدت القائمة التي ضمت 21 لاعبا، ظهور 7 صفقات جديدة، نجحت إدارة الدراويش في ضمهم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وهم إبراهيم أبو اليزيد قادمًا من الداخلية بجانب الخماسي محمد مخلوف وأحمد مدبولي ومحمود عبد العاطي "دونجا" والدولي العراقي هُمام طارق والدولي الغيني بيكيتي سيلفا، ومحمد حمدي "زكي" القادم من فريق سموحة.

وجاءت قائمة الدروايش على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي - محمد مجدي.

خط الدفاع: إبراهيم أبو اليزيد - باهر المحمدي - محمد مجدي - محمد هاشم - أسامة إبراهيم - أحمد أيمن.

خط الوسط: عماد حمدي - محمود عبدالعاطي "دونجا" - محمد بيومي - محمد مخلوف - مدحت فقوسة - عبدالرحمن مجدي - هُمام طارق - وجيه عبدالحكيم - أحمد مدبولى - بيكيتي سيلڤا.

خط الهجوم: محمد حمدي زكي - بينسون شيلونجو - محمد الشامي.