النرويجي بيورندالن وزوجته يتوليان تدريب المنتخب الصيني للبياثلون

تولى اسطورة البياثلون النرويجي اولي اينار بيورندالن وزوجته داريا دومراشيفا التي حققت نجاحات رائعة في اللعبة ذاتها، تدريب المنتخب الصيني للبياثلون الذي يستعد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2022 في بكين.

وقال بيورندالن ودومراشيفا في بيان مشترك عبر حسابيهما على شبكة "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي "فريق شاب ذا طموح كبير وقدرة على التطور والنضج".

وسيتولى بيورندالن منصب المدير الفني لمنتخبي الرجال والسيدات في الصين فيما ستكون ودومراشيفا مسئولة عن منتخب السيدات.

وأعلن بيورندالن العام الماضي اعتزاله لينهي بذلك مسيرة احترافية حافلة استمرت 25 عاما وشهدت تتويجه بثماني ميداليات ذهبية أولمبية بجانب أربع فضيات وواحدة برونزية.

وكان بيورندالن قد أخفق في التأهل مع الفريق النرويجي إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي احتضنتها كوريا الجنوبية في بيونج تشانج في فبراير 2018.

وإلى جانب ذهبياته الأولمبية الثماني ، أحرز بيورندالن 94 سباقا في سجل مشاركاته بكاس العالم وتوج بـ20 لقبا عالميا وستة ألقاب بكأس العالم.

وسجل بيورندالن ظهوره الدولي الأول في عام 1993 وشهد العام التالي مشاركته الأولمبية الأولى وذلك في الدورة التي احتضنتها النرويج في مدينة ليلهامر.