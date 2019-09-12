 وضع جثمان موجابي في ستاد روفارو بالعاصمة الزيمبابوية للسماح للمواطنين بإلقاء النظرة الأخيرة عليه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وضع جثمان موجابي في ستاد روفارو بالعاصمة الزيمبابوية للسماح للمواطنين بإلقاء النظرة الأخيرة عليه

رئيس زيمبابوي الراحل روبرت موجابي
رئيس زيمبابوي الراحل روبرت موجابي
أ ش أ
نشر فى : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 6:22 ص | آخر تحديث : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 6:22 ص

يوضع جثمان رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي في استاد "روفارو" باحدي ضواحي العاصمة "هراري" حتى يوم غد الجمعة للسماح للمواطنين من جميع أنحاء البلاد بإلقاء النظرة الأخيرة على البطل اللامع في حرب التحرير.


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