وضع جثمان موجابي في ستاد روفارو بالعاصمة الزيمبابوية للسماح للمواطنين بإلقاء النظرة الأخيرة عليه

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يوضع جثمان رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي في استاد "روفارو" باحدي ضواحي العاصمة "هراري" حتى يوم غد الجمعة للسماح للمواطنين من جميع أنحاء البلاد بإلقاء النظرة الأخيرة على البطل اللامع في حرب التحرير.