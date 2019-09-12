 محكمة أوروبية ترفض دعوى قضائية ضد ترخيص بيع فول صويا معدل وراثيا - بوابة الشروق
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محكمة أوروبية ترفض دعوى قضائية ضد ترخيص بيع فول صويا معدل وراثيا

د ب أ
نشر فى : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 12:52 م | آخر تحديث : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 12:52 م

قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بإمكانية إعادة بيع المنتجات التي تحتوي على فول الصويا المعدل وراثيا، والذي تقوم شركة "مونسانتو" للكيماويات الزراعية بإنتاجه، في الاتحاد الأوروبي.

ورفضت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج دعوى رفعتها ثلاث منظمات غير حكومية ألمانية، ضد ترخيص بيع فول الصويا. وليس من الممكن الطعن على قرار المحكمة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد وافقت على بيع المنتجات التي تحتوي على فول الصويا في عام 2012. وكانت المنظمات الثلاث ترغب في الطعن على القرار، على أساس أنه لم يتم إجراء أبحاث كافية فيما يتعلق بالمخاطر الصحية المحتملة لفول الصويا المعدل وراثيا.

ويشار إلى أن فول الصويا يتم تعديله لجعله أكثر مقاومة للحشرات ومبيدات الأعشاب.


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