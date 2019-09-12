محام: زين العابدين بن علي في وضع صحي حرج لكنه لا يحتضر

قال محامي الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، في تونس اليوم الخميس، إنه في وضع "صحي حرج نسبيا" لكن حالته مستقرة.

ونقل بن علي (83 عاما) الذي لجأ إلى السعودية منذ ثورة 2011 التي أطاحت بحكمه، اليوم الى المستشفى بسبب أزمة صحية.

وقال محاميه في تونس منير بن صالحة لوكالة الانباء الألمانية (د ب أ) "هو مريض كأي شخص في سن متقدمة. حالته حرجة نوعا ما لكنها مستقرة، وهو ليس في وضع احتضار".

وغادر بن علي مع عائلته إلى المملكة السعودية يوم 14 يناير 2011 بعد احتجاجات عارمة ضد حكمه الذي امتد 23 عاما.

ومنذ ذلك الحين لم يظهر إلى العلن باستثناء نشر صوره مع عائلته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تونس صدرت ضده أحكام مشددة من القضاء العسكري في قضايا ترتبط بقتل ضحايا الثورة وقمع معارضيه وأخرى ترتبط بقضايا مالية.

وتشهد تونس انتقالا سياسيا منذ 2011 كما تستعد لتنظيم ثاني انتخابات رئاسية ديمقراطية في تاريخها يوم 15سبتمبر الجاري.