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صرحت حديقة حيوان سانت لويس الأمريكية بأن أفعى عاصرة من نوع بايثون تمكنت من وضع 7 بيوض رغم تجاوز عمرها الـ60 عاما وكونها لم تحتك بأى ثعبان ذكر منذ 20 سنة.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن موقع الحديقة الرسمى إن الأفعى وضعت بيضها بتاريخ 23 يوليو الماضى وأن البيض السليم على وشك الفقس خلال أسابيع.

وأضاف البيان أن 3 بيوض تعرضت للتلف بينما يجرى الاختبار الجينى على بيضتين أخريين للتأكد من طريقة وضعهما بينما تبقى بيضتان سليمتان تماما.

ويقول مارك وونر خبير الزواحف بحديقة حيوان ميزورى إن الأفعى التى اسمها (361003) قد وضعت بيضا لآخر مرة فى عام 1990 وذلك عند احتكاكها بأحد الذكور أثناء وضعهما فى دلو ريثما يتم تنظيف أحواضهما بينما أشار الخبير بأن الأفاعى توضع معزولة عن بعضها بالحديقة.

ويضيف مارك إن أقرب ذكر للأفعى المذكورة يبلغ من العمر 32 عاما وهو موضوع فى حوض بعيد عنها وتقريبا يستحيل وصوله إليها.

ويشرح مارك إنه من النادر جدا أن تتكاثر أفاعى البايثون بشكل لا جنسى إذ تقوم حينها الإناث بتخزين الحيوانات المنوية لسنين لتستعملها بعد ذلك.

ويذكر مارك إن تلك الأفعى تخطت سن اليأس للأفاعى وهو 60 عاما ما يزيد غموض الموقف مضيفا إنها أول أفعى يتم تسجيلها فى الحديقة إذ تبرع بها أحد الأشخاص عام 1961.