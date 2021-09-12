جروسي في طهران لإجراء محادثات قبل اجتماع لمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية

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ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مديرها العام رافاييل جروسى وصل إلى طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الايرانيين .

ودعت إيران جروسي إليها، قبل اجتماع حاسم لمجلس محافظى الوكالة التى تتخذ من فيينا مقرا لها ويبدأ يوم الاثنين، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأبناء اليوم السبت .

ومن المتوقع أن يلتقى جروسى بالرئيس الجديد لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامى الذي حل محل علي أكبر صالحي في أواخر آب/أغسطس .

ومن المحتمل أن يصدر الجانبان بيانا مشتركا بعد المحادثات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية نقلا عن كاظم غريب آبادي، المبعوث الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

ومن المتوقع ان يعقد جروسى مؤتمرا صحفيا في مطار فيينا مساء غد الأحد.

وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها مدير الوكالة طهران منذ انتقال الرئاسة الإيرانية من حسن روحانى المعتدل إلى المتشدد إبراهيم رئيسي الشهر الماضى .

ويعتزم جروسى التعليق على النتيجة لدى عودته إلى فيينا مساء الأحد .

ويشعر الكثيرون بالقلق من أن إيران تجمع كميات أكبر من اليورانيوم عالي التخصيب.

ووفقا لتقرير صدر مؤخرا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تواصل طهران توسيع برنامجها النووي. كما ذكر التقرير ان ايران تستخدم أجهزة طرد مركزى اكثر حداثة وقوة لانتاج يورانيوم عالى التخصيب .

وفي الوقت نفسه، تقول طهران إن برنامجها النووي مخصص لأغراض مدنية فقط.