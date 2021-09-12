وزير الري يشدد على الالتزام بالبرنامج الزمني لكل مشروعات تبطين الترع

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي، لمتابعة مشروع تبطين ترعة علي حافظ فرع 5 ببهبشين، ضمن جولة الوزير الميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع على مستوى المحافظة.

ويجرى العمل في تنفيذ 30 عملية، إذ تم الانتهاء من تبطين 272.3 كم من مستهدف 300 كم "مرحلة أولى"، بتكلفة بلغت 531 مليون جنيه وبنسبة تزيد عن 90%، وجاري طرح 5 عمليات آخرى، فيما يبلغ إجمالي الأعمال المستهدف تنفيذها بأطوال 573.2 كم، بتكلفة تقديرية مليار و437 مليون جنيه تقريباً؛ لتخدم ما يزيد عن 166 ألف فدان من خلال 94 ترعة على مستوى المحافظة، في حين تقدر الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 414.6 كم بزمام يقدر بـ125.8 ألف فداناً باعتماد يزيد عن مليار و700 ألف جينه، بينما يصل إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها إلى أكثر من 158 كم تخدم زمام 40 ألفاً و156 فداناً.

وشدد وزير الري على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني وعمليات ضبط جودة التنفيذ واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان الانتهاء من التنفيذ في المواعيد المحددة، نظرا لأهمية المشروع الذي تنفذه الحكومة باعتباره أحد أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها في الفترة الحالية، والذي يأتي في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية وتعظيم الإستفادة منها والحد من فواقد شبكات الترع.

وأشار المحافظ إلى المتابعة المستمرة للمشروع، بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة، ومديرية الري، لتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال تنفيذ المشروع أولاً بأول، مشيرا إلى تكليفاته بتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الري والصرف بالمراكز والمدن؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مواجهة التعديات في مهدها.