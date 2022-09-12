الرئيس الموريتاني يجرى مباحثات مع المبعوث الأممي للصحراء الغربية

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أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الاثنين، بالقصر الرئاسي بنواكشوط مباحثات مع ستيفان دي ميستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية.

وتناولت المباحثات سبل وآفاق تحرك المسؤول الدولي لحلحلة هذا النزاع الذي يعود لحقبة سبعينيات القرن الماضي.

وحسب مصادر عليمة فقد أعربت موريتانيا عن موقفها المحايد إزاء هذا النزاع ومساندتها لجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل يرضي الطرفين.

وتقاسمت موريتانيا والمغرب إقليم الصحراء الغربية التي كانت مستعمرة إسبانية لا سيادة عليها لدول الجوار وهي موريتانيا والمغرب والجزائر.

لكن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب أعلنت مطالبتها بتقرير مصير شعب الإقليم والسماح بتنظيم استفتاء تشرف عليه الأمم المتحدة لكن المغرب بعد قبوله للاستفتاء عاد وتقدم بمقترح لمنح الحكم الذاتي لسكان الإقليم تحت سيادته وهو ما ترفضه جبهة البوليساريو التي تساندها الجزائر.

وحصل المغرب على الساقية الحمراء وموريتانيا على وادي الذهب بموجب اتفاق ثلاثي مع إسبانيا وسرعان ما انسحبت موريتانيا من الحرب بعد الإطاحة بالرئيس الراحل المختار ولد داداه.