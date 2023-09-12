رئيس مجلس النواب الأمريكي يعلن فتح تحقيق بهدف عزل بايدن

- مكارثي: النواب الجمهوريون كشفوا عن ادعاءات موثوقة بشأن سلوك بايدن ترسم صورة لثقافة الفساد



أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، اليوم الثلاثاء، أنه سيبدأ تحقيقاً بشأن مساءلة الرئيس الأمريكي جو بايدن تمهيداً للعزل، متهماً بايدن ونجله هانتر بـ"الفساد".



وقال مكارثي، من مبنى الكابيتول الأمريكي: "كشف الجمهوريون في مجلس النواب عن ادعاءات جدية وموثوقة بشأن سلوك الرئيس بايدن. جمع تلك الادعاءات معاً يرسم صورة لثقافة الفساد"، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وأشار مكارثي إلى أن " مزاعم إساءة استخدام السلطة، والعرقلة، والفساد. تستدعي مزيداً من التحقيق من جانب مجلس النواب. ولهذا أوجه اليوم لجنة مجلس النواب لدينا بفتح تحقيق عزل رسمي بشأن الرئيس جو بايدن".



وتابع: "هذه الخطوة التالية المنطقية ستعطي لجاننا السلطة الكاملة لجمع جميع الحقائق والأجوبة للشعب الأمريكي. وهذا بالضبط ما نود معرفته، الإجابات".



* معاملة خاصة لعائلة بايدن



كما اتهم عائلة بايدن بالحصول على معاملة خاصة، قائلاً: "يبدو أن عائلة الرئيس تلقت معاملة خاصة من الإدارة الأمريكية".



وأشارت "ديلي ميل" إلى أنه عندما يلتقي الجمهوريون بمجلس النواب، الخميس، خلف الأبواب المغلقة في الكابيتول، سيعرض رئيسا اللجنة اللذان يقودان التحقيقات بشأن عائلة بايدن - النائبان جيم جوردان وجيمس كومر - النتائج التي توصلا إليها حتى الآن.



وأوضحت الصحيفة البريطانية أن التحقيق يعتبر الخطوة الأولى في عملية المساءلة تمهيداً للعزل.



* ضغوط التيار المحافظ على مكارثي



ويعد خطوة كبيرة مع عثرات كثيرة، من بينها إغضاب الجمهوريين المعتدلين والعديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، المتشككين في المسألة، والتسبب في توتر مع البيت الأبيض بينما تجرى مفاوضات الميزانية.



ويتعرض مكارثي لضغط كبير من الجناح المحافظ للحزب الجمهوري للإقدام على مثل هذه الخطوة. ومع ذلك، هناك تساؤلات أيضًا عما إذا كان هناك 218 نائبا جمهوريًا بالمجلس سيصوتون للسماح بإجراء تحقيق.



و كان بعض المشرعين الجمهوريين المعتدلين متشككين في الحاجة إلى تحقيق عزل.



وبحسب "ديلي ميل"، لم يكشف الجمهوريون في مجلس النواب حتى الآن عن أدلة تفيد بأن بايدن انتفع شخصيا من ترتيبات نجله التجارية.