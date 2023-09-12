رد المستشار عمر مروان وزير العدل، على إمكانية حذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية؟، مؤكدا أنه لن يتم إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية، وستظل كما هي وسيتم العمل بها دون أي تغيير.

وأضاف خلال خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن رجال القضاء يعملون بقوة في العريش والعمل يسير هناك بشكل جيد، موجهًا الشكر للرئيس السيسي لحرصه الشديد على عودة المحاكم والنيابات مرة أخرى إلى مدينة العريش.

وتحدث المستشار عمر مروان وزير العدل، بتأثر شديد عن شقيقه الأصغر الشهيد المستشار محمد مروان، قائلا: «أذهب إلى العريش بدافع شخصي وعاوز أقول لمحمد شقيقي الشهيد وزملائه حقكم رجع بالكامل واسمكم في كل مكان».

ولفت إلى أن الدولة قوية وتبسط قوتها على أرض سيناء وتم القضاء على الإرهاب وعودة العمل في كافة مناحي الحياة.