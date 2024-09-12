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﻿﻿﻿حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية.. وحرائق بالجليل الأعلى

وكالات
نشر في: الخميس 12 سبتمبر 2024 - 4:09 م | آخر تحديث: الخميس 12 سبتمبر 2024 - 4:09 م

قال حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، إنه استهدف مرابض مدفعية إسرائيلية شمال مستوطنة عين يعقوب بالأسلحة الصاروخية.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية باندلاع حرائق في منطقة سهل الحولة بالجليل الأعلى جراء سقوط طائرة بدون طيار أطلقت من لبنان.
وأوردت شبكة "الجزيرة" الإخبارية أن صفارات الإنذار دوت في الجليل الأعلى بعد اشتباه بتسلل طائرة بدون طيار.
وفي وقت سابق من اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد 15 قذيفة أطلقت من لبنان نحو الجليل الغربي، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت بعضها.
وأضاف جيش الاحتلال أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد حرائق جراء سقوط قذائف قرب متسبيه هيلا ومتسوبا.
كما قال إنه قصف مبنى عسكريا لحزب الله في مارون الراس ومنصة إطلاق صواريخ في مجدل زون بجنوب لبنان.

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