قالت وزارة الخارجية الألمانية، إن مقتل 6 من موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، في مدرسة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة «أمر غير مقبول على الإطلاق».

وأضافت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي يتحمل مسئولية حماية موظفي الأمم المتحدة وعمال الإغاثة.

وأشارت إلى أن «أونروا» تعمل على توفير المساعدات الحيوية في غزة، ولديها تفويض من الأمم المتحدة للقيام بذلك، مشددة على أن «عمال الإغاثة الإنسانية يجب ألا يقعوا ضحايا للهجمات الصاروخية».

Humanitarian aid workers must never be victims of rockets. The death of six @UNRWA staff at a school in #Nuseirat is totally unacceptable. @UNRWA is providing vital aid in #Gaza and has a UN mandate to do so. Israel’s army has a responsibility to protect UN staff and aid workers. — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) September 12, 2024

وأمس الأربعاء، أعلنت وكالة الأونروا مقتل ستة من موظفيها عندما ضربت غارتان جويتان مدرسة والمنطقة المحيطة بها في النصيرات، وسط قطاع غزة.

وقالت الوكالة إن من بين القتلى، مدير مركز إيواء الأونروا وعددا من أفراد الفريق الذي يقدم المساعدات للنازحين. وقدمت الوكالة تعازيها لأسر وأحباء الضحايا.

وذكرت وكلة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، أن المدرسة قُصفت خمس مرات منذ بدء الحرب، قائلة إنها كانت تؤوي نحو 12 ألف نازح غالبيتهم من النساء والأطفال.