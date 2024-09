قالت وزارة الخارجية الألمانية، إن مقتل 6 من موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، في مدرسة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة «أمر غير مقبول على الإطلاق».

وأضافت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي يتحمل مسئولية حماية موظفي الأمم المتحدة وعمال الإغاثة.

وأشارت إلى أن «أونروا» تعمل على توفير المساعدات الحيوية في غزة، ولديها تفويض من الأمم المتحدة للقيام بذلك، مشددة على أن «عمال الإغاثة الإنسانية يجب ألا يقعوا ضحايا للهجمات الصاروخية».

