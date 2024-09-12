أمريكا تزيد المساعدات لجنوب السودان بواقع 100 مليون دولار لتوفير الغذاء

تعمل الولايات المتحدة على زيادة المساعدات الإنسانية لدولة جنوب السودان بواقع مئة مليون دولار لتوفير إمدادات غذائية إضافية لنحو مليون شخص.

وقالت السفارة الأمريكية في العاصمة جوبا في بيان عبر البريد الإلكتروني إن المساعدات التي سوف توفر نحو 42 ألف طن متري من الغذاء، تزيد حجم المساعدات في العام المالي الحالي إلى 609 ملايين دولار تقريبا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت السفارة "إنهاء الأزمة الإنسانية في جنوب السودان يتطلب تحركا عاجلا ".

ويواجه أكثر من سبعة ملايين شخص في جنوب السودان مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. علاوة على ذلك، فر نحو 780 ألف شخص من السودان إلى جنوب السودان منذ تصعيد الصراع في أبريل العام الماضي.