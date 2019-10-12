الجنايني عن انتمائه للزمالك: أنا مصري قبل كل شيء

هنأ عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، النادي الأهلي ومجلس الإدارة بالفوز ببطولة الدوري الـ41 في تاريخه، في واحد من أصعب مواسمه على الإطلاق.

وقال "الجنايني"، في تصريحات تلفزيونية، خلال احتفالية النادي الأهلي ببطولة الدوري إنه يتمنى كل موسم أن يُسلم البطل درع الدوري في احتفالية مميزة هكذا، دون أي مشاكل أو ضغوطات من أي أحد.

وعن انتماءه لنادي الزمالك والانتقادات التي وُجهت له عند تولي إدارة اتحاد الكرة، أكد: "أنا قبل ما أبقى زملكاوي أنا مصري، سلمت الأهلي بطولة وسلمت الزمالك بطولة، عمري ما اتعودت أحب وأكره في شغلي، طول عمري ما حبيت وكرهت في الشغل، الانتماء خارج العمل دائما".

وأضاف: "الحمد لله ده كان سبب من أسباب إني لم أفشل في أي عمل حتى الآن، وبالتالي موضوع أحب فريق أو أكره فريق ده على جنب، وأنا في موقع المسئولية بنسى أي انتماء كل واحد يهمه النجاح في شغله".