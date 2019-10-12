إسرائيل تنتقد روسيا بسبب حكم قضائي على إسرائيلية متهمة بتهريب مخدرات

انتقدت إسرائيل، أمس الجمعة، حكما قضائيا في روسيا بإدانة شابة إسرائيلية وإصدار حكم عليها بالسجن سبع سنوات ونصف السنة على خلفية تورطها في تهريب مواد مخدرة ووصفته بأنه حكم قاس.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية بثت تقارير عن أن روسيا ترغب في مبادلة الشابة الإسرائيلية بشخص روسي قام بقرصنة إلكترونية محتملة، مشيرة إلى أن إسرائيل راغبة في تسليمه إلى الولايات المتحدة التى كانت قد طلبت تسليمه لها .

إلا أن إسرائيل رفضت هذا العرض الروسي بالمبادلة، وقال تقرير لصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية إن الشابة تبلغ من العمر 25 عاما.

وقالت وزارة الخارجية في إسرائيل اليوم الجمعة: "إن العقوبة باهظة بما لا يتناسب مع إسرائيلية بلا سوابق".

وأكدت متحدثة باسم الوزارة أن عقوبة الشابة الإسرائيلية بلغت السجن مدة سبع سنوات ونصف السنة، كما أكدت ذلك وسائل إعلام روسية نقلا عن محامي المرأة الشابة.

ولم يتوافر رد فعل من جانب موسكو على الواقعة حتى الآن.

وقالت وسائل إعلام نقلا عن السلطات الروسية أنها ألقت القبض على الإسرائيلية قبل ستة أشهر تقريبا وهي تحمل 6ر9 جرام من الماريجوانا في أمتعتها وهي متجهة إلى مطار موسكو، حيث كانت متوجهة إلى إسرائيل قادمة من الهند، مشيرة إلى أنها كانت تحمل جواز سفر أمريكي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتنياهو إنه تدخل لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل تخفيف الحكم على الشابة الإسرائيلية وتوفير شروط اعتقال أفضل لها.

كانت وسائل إعلام ذكرت أن إسرائيل ألقت القبض في 2015 على قرصان إلكتروني محتمل من روسيا، كان مطلوبا القبض عليه دوليا وينبغي تسليمه إلى الولايات المتحدة.

ووفقا للتقارير الإعلامية الروسية فإن أسرة هذا القرصان ناشدت الخارجية الروسية بالسعي لمبادلته مع الإسرائيلية.

وذكر مكتب نيتنياهو أن خبراء القانون يرون أن ترحيل الروسي إلى الولايات المتحدة وفقا لقرار المحكمة العليا في القدس يعتبر نهائيا.

وكانت المحكمة قررت مؤخرا أن الرجل يمكن تسليمه للولايات المتحدة.