قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 15 فلسطينيا بينهم أسرى محررون

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 15 مواطنا فلسطينيا؛ بينهم أسرى محررون.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حلحول شمال الخليل واعتقلت 8 مواطنين فلسطينيين، من بينهم أسرى محررون، واقتادتهم عقب تفتيش منازلهم إلى جهة غير معلومة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين اثنين أحدهما من مدينة الخليل والآخر من بلدة بيت آمر شمال الخليل، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما، واعتقلت أيضا 3 فلسطينيين من محافظة نابلس من قري تل جنوب وقصرة وقريوت، فضلا عن اعتقال أسير محرر من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة من منزل ذويه بعد تفتيشه وتحطيم محتوياته.

ومن جهته، ذكر منتصر سمور مدير نادي الأسير لـ(وفا) أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا فلسطينيا من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، عقب مداهمة منزل عائلته في البلدة.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.