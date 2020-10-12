بلدة بولندية تستعد لأسبوع من الاضطراب بسبب قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

تستعد بلدة سونيوجسي البولندية لأسبوع من الاضطراب، حيث يستعد غواصو البحرية اليوم الإثنين لمحاولة إبطال مفعول قنبلة تزن عدة أطنان تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية لم يتم اكتشافها حتى عام 2019 في ميناء المدينة.

وتزن القنبلة البريطانية من طراز تولبوي 4ر5 طن، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). وتم اكتشاف هذه القنبلة عندما كان العمال يحاولون تعميق قناة.

وستكون عملية الإزالة واحدة من بين الأكبر من نوعها في أوروبا. وقال مسؤول بالبحرية لوكالة الأنباء البولندية (باب) إن الغواصين خصصوا يومين فقط لإزاحة القنبلة من الرمال التي تقع فيها. وبعد ذلك، سيحاول الفريق إبطال مفعولها.

وحذر مسؤولو المدينة من تعطل حركة المرور وخدمات العبارات حتى يوم الجمعة. وتقع المدينة أيضًا على الحدود الألمانية. وطُلب من العمال الذين يتنقلون بانتظام عبر الحدود استخدام المعابر في مناطق أخرى أثناء العملية.

وسيتعين إجلاء حوالي 750 من سكان المدينة من منازلهم خلال المهمة التي تستمر لأسبوع.