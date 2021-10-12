 السفارة الألمانية تحتفي بفوز السوبرانو فاطمة سعيد بجائزة «أبوبس كلاسيك» في برلين - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 2:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

السفارة الألمانية تحتفي بفوز السوبرانو فاطمة سعيد بجائزة «أبوبس كلاسيك» في برلين

مصطفى الجداوي
نشر في: الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 - 2:05 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 - 2:05 م

احتفل أكبر مسارح برلين بحصول السوبرانو المصرية العالمية فاطمة سعيد، وهي خريجة مدرسة سان شارل بورومى الألمانية بالقاهرة، على جائزة أوبوس كلاسيك لـ"ألبوم" قامت بتسجيله.

وذكر بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) اليوم أن هذه الجائزة تعد من أرفع الجوائز في مجال الموسيقى الكلاسيكية بألمانيا، وذلك لأن فاطمة سعيد درست الموسيقى الكلاسيكية والغناء الأوبرالي في المانيا، وحصلت على الماجستير ودراساتها العليا في أكبر معاهد برلين، مقدما التهاني لمغنية الأوبرا المصرية فاطمة سعيد؛ لحصولها علي افضل فنانة شابه عام 2021 .

 

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك