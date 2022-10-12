يحل الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال ضيفا على برنامج It's Show time، على قناة cbc، يوم السبت المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء.



يتحدث "عبد الرحيم" خلال حواره مع دينا حويدق، عن أحدث أعماله الأدبية والدرامية والسينمائية. كما يكشف عن قلقه من مسلسل "الحشاشين"، خاصة بعد تمني الكثيرين لكتابته، واختيار كريم عبد العزيز لدور حسن الصباح، وموقفه من تقديمه لدور الشر كأمر طبيعي لأنه جانب من جوانب الحياة.



كما يتعرض الحديث لمسلسله "جزيرة غمام" الذي فاز مؤخرا بعدة جوائز من مهرجان الدراما العربية، وعن الرموز الدينية في أعماله الدرامية، وكيف يتعامل مع هذه الأمور بحذر ودقة.



يشير أيضا إلى سبب تركيزه في كتابة المسلسلات الصعيدية، وكيف أن الصعيد مظلوم دراميا، لأن العاصمة هي ما تستحوذ على معظم الموضوعات.



يذكر أن It’s Show time برنامج فني متخصص يركز على صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.



كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الأجتماعي.