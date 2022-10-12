السجن المشدد 15 عامًا لمتهمين بقتل شخصًا في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، اليوم الثلاثاء، كل من: "م.ع.ا"، بائع سمك، و"ب.ر.ص"، سائق، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا؛ لاتهامهما بقتل "ا.س.ا"، وذلك في القضية المقيدة برقم 7080 جنايات أول المنتزه.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه؛ يفيد حدوث مشاجرة بين 3 أشخاص، أسفرت عن مصرع أحدهما متأثرًا بجراحه.

وكشفت التحقيقات المدعومة بتحريات ضباط المباحث عن حدوث مشادة كلامية بين المتهمين وبين المجني عليه قام خلالها المتهم الأول بجذب سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة المتهم الثاني، وعاجل المجني عليه بطعنه استقرت في الصدر، فأشهر المجني عليه سلاح أبيض "كتر" كان بحوزته، تجاه المتهمان.

وأضافت التحقيقات المدعومة بتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة أنه وعقب ذلك تدخل الأهالي وعملوا على فض المشاجرة، ثم توجه المجني عليه إلى منزله، وفارق الحياة في اليوم التالي.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وباقتيادهم إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهتهم أقروا بتفاصيل الواقعة، وبإرشادهم عن السلاح المستخدم في الحادث تم التحفظ عليه وتحرر محضر إداري بالواقعة.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات إلى أن تمت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي اتخذت بحقهما قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: أيمن مصطفى الصحن، جلال فتحي أحمد عامر، ياسر حسني مدبولي، وسكرتير الجنايات، سعيد عبد العظيم.