الرئيس اللبناني: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية ستنتشل بلادنا من الهاوية

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن إنجاز اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل سيمكن لبنان من استخراج النفط والغاز، معتبرا أن الاتفاق سينتشل لبنان من الهاوية التي سقط فيها نتيجة عدم تغيير طريقة الحكم لسنوات، إضافة إلى الهدر الذي شاب عمل المؤسسات والإدارات العامة.

جاء ذلك في تصريحات له اليوم خلال استقباله وفدا من نقابة المهن البصرية بلبنان.

وأعلن عون أن عملية إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم ستبدأ الأسبوع المقبل على دفعات، معتبرا أن اتفاقية الترسيم هدية للشعب اللبناني بكل فئاته، معتبرا أن الوضع في لبنان تراجع كثيرا، بعدما سقط البلد في هاوية لم تأت صدفة بل نتيجة أعمال وتصرفات أوصلته إلى ما هو عليه اليوم، مؤكدا أن المساعدات التي صرفت للبنان لم تنفع، لسبب أساسي يكمن في عدم تغيير طريقة الحكم، وفي الهدر الذي شاب عمل المؤسسات والإدارات.

وتطرق الرئيس عون إلى أهمية الاتفاقية التي أنجزت في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بعد المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، مؤكدا أنها ستمكن لبنان من استخراج النفط والغاز، مما سينتشل لبنان من الهاوية التي سقط فيها، مشددا على ضرورة تطبيق آلية محاسبة المسؤولين عن سرقة الأموال العامة والمدانين خلال التحقيق القضائي.