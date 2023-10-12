مفيد شهاب لخالد أبو بكر: أتمنى تناول القضايا الوطنية في إطار الحرية المسئولة

أبدى الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي، سعادته بعودة الإعلامي خالد أبو بكر للعمل الإعلامي مرة أخرى، بعد فتر غياب 37 شهرًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كل يوم»، تقديم أبو بكر، والمذاع على قناة «أون»، مساء الأربعاء، أنه استمع حديثه في مقدمة الحلقة، والذي استعرض فيها مجموعة من الأفكار الجيدة والمتميزة، مبديًا أمنيته في أن تدخل حيز التنفيذ العملي، من خلال تناول كل قضية وطنية وقومية ويتم الاستماع لآراء المواطنين والخبراء والمسئولين، في إطار حرية الرأي المسئولة التي تحترم الرأي الآخر وتستمتع إليه جميعنا وطنيين ولكن نختلف في التفاصيل، والهدف واحد.

ولفت إلى أهمية الإيمان بالرأي الآخر واحترامه، لأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

ووجه حديثه للإعلامي خالد أبو بكر، قائلًا له: «أراك ما زالت بنفس الحماس والوعي والقوة والكفاءة والخبرة والتواضع الشديد.. متفائل بعودة البرنامج برسالته النبيلة، وأن تتحقق الأفكار المهمة التي تم طرحها».

واختتم: «أنا من محب البرنامج وكنت اسأل عن سبب توقفه، ومستبشر خير، أن يكون بنفس القيم والموضوعية».