30 شهيدا في غارات إسرائيلية على جباليا شمالي غزة

أعلن الدفاع المدني في غزة، مساء الجمعة، استشهاد 30 شخصًا في غارات إسرائيلية في منطقة جباليا، في شمال القطاع الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، في بيان، إن قصفًا أسفرت عن 12 شهيدًا بينهم نساء وأطفال في مدينة جباليا.

قبل ذلك، كان مدير الدفاع المدني في شمال غزة أحمد كحلوت قد أفاد باستشهاد 18 شخصا بضربات عدة في المدينة ومخيم اللاجئين فيها، لافتا إلى أنها أصابت خصوصا ثماني مدارس تقع في المخيم وتؤوي نازحين.

وقال بصل أيضا إن ثمة 14 شخصا في عداد المفقودين، يبدو أنهم محاصرون تحت الأنقاض.

في المجموع، أدت الغارات طوال يوم الجمعة إلى إصابة ما لا يقل عن 110 أشخاص، وفقا للأرقام التي قدمها بصل وكحلوت.