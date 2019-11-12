20 فيلما من «الواقع الافتراضي» في الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي

البرنامج يشهد زيادة في عدد الأفلام والأنواع.. و6 جلسات نقاشية.. واهتمام خاص بالتجربة الإفريقية

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي، برئاسة محمد حفظي، عن مشاركة 20 فيلمًا في برنامج «الواقع الافتراضي ــVirtual Reality»، خلال الدورة 41 التي تنطلق 20 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 29 من الشهر نفسه.

البرنامج الذى استحدثه مهرجان القاهرة العام الماضي، وتديره نانسى على، يتيح لجمهور المهرجان فرصة فريدة من نوعها بتجربة تقنية الواقع الافتراضي، التى تحول المشاهد من مجرد متلق إلى مشارك فعال يملك القدرة على الانتقال إلى عوالم مختلفة تمامًا عن عالمه، من خلال نظارة يرتديها تُدخله العالم الافتراضي الذي يتناوله الفيلم.

إدارة المهرجان، أوضحت، أنه تقرر الإبقاء على برنامج «الواقع الافتراضي» هذا العام وتطويره، بعد النجاح الملحوظ الذي تحقق في نسخته الأولى الدورة الماضية، وحرصًا على مواكبة هذا التيار العالمى الذى تخصص له مهرجانات كبيرة مثل كان وفينسيا مكانا رئيسيا فى برامجها الرسمية، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن النسخة الجديدة من «الواقع الافتراضى» تشهد زيادة فى عدد الأفلام وأنواعها، مع الاهتمام بأفلام الواقع الافتراضى بإفريقيا.

تضم قائمة أفلام «الواقع الافتراضى» هذا العام 20 فيلما من 15دولة، هي: «مسافر» من أستراليا، إخراج إيزوبيل نوليس، وفان ساور واين، وفيلم «وجود واع» من ألمانيا إخراج مارك زيمرمان، وفيلم «الشيء الحقيقي» من فرنسا إخراج بينوا فيلسي، وماتياس شيليبورج مخرج مساعد، وفيلم «شاونج ــ فى الصور» من الصين، إخراج شينج شاو، وفيلم «طائر مُغرد» من الدنمارك، والمملكة المتحدة، إخراج لوسى جرين ويل، والرسم والتحريك لميشيل وأورى كرانوت، وفيلم «أيام الصفر» من الولايات المتحدة الأمريكية، إخراج ياسمين العياط، وفيلم «تم التحميل» من كندا، إخراج أولى رانكين، وفيلم «رحمة» من الكاميرون والولايات المتحدة الأمريكية، إخراج أرماندو كيروين، وفيلم «ذروة باجان» من ألمانيا، إخراج لوليا إسيرليس، وفيلم «البحيرة» من تشاد، كينيا، زيمبابوى، إخراج نايشا كاداندارا، وفيلم «زاوية السمت» من جنوب إفريقيا، وأستراليا، إخراج نيرما مادهو، وفيلم «هُنا» من جنوب إفريقيا، إخراج شيلى بارى، وفيلم «دامى وفاليان» من كندا، نيجريا، إخراج إدوارد مادو جيمو، وفيلم «المنسيون» من كينيا، إخراج بلاك راينو، وفيلم «إحياء الفن من خلال الواقع الافتراضى» من مصر، إخراج ماجد فراج، وفيلم «لا مكان لأحلامنا» من نيجيريا، إخراج إفيبوسولا شوتوندى، وجبريل أولام بيونو، وفيلم «ماذا يمكنك أن تفعل» من كينيا، إخراج تولانانا بوهيلا، وباربرا موريونجى، وبين كيرى ماوجى، وفيلم «ندوب المعركة ــ (بانك) اخترعته الفتيات» من فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، إخراج مارتين ألايس، ونيكولاس كازافيشى، وفيلم «عالم النباتات المفقود» من جنوب إفريقيا، إخراج ريك تريويك، وريى تريويك، وفيلم «بنات شيبوك» من نيجيريا، إخراج جويل كاشى بينسون.

لا يتوقف الاهتمام بعالم «الواقع الافتراضى» فى الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائى، عند عرض الأفلام، وإنما يمتد لتقديم 6 حلقات نقاشية ضمن فعاليات «أيام القاهرة لصناعة السينما»، حيث تأتى الجلسة الأولى تحت عنوان «منحنى الصعود لمحتوى الواقع الممتد (XR): المزج بين الافتراضى والواقع»، التى يتحدث خلالها ماجد فرج المؤسس المشاركة لشركة «5dVR»، عن إمكانات الواقع المعدل تكنولوجيا، وقدرته على تغيير طريقة التعلم، والعمل، والتواصل. وخلال اللقاء يتم استعراض أحدث الخبرات التى تتجاوز الحدود في مجالات مختلفة، مما يجعل الواقع الافتراضى هو الموجة الرابعة من السينما التى سوف تنقل الترفيه إلى مستوى جديد.

الجلسة الثانية تأتى بعنوان «صناعة الأفلام الحجمية.. زاوية جديدة فى صناعة الأفلام»، وهى محاضرة تلقيها ياسمين العياط الفائزة بجائزة ايمى والشريكة المؤسسة بشركة Scatter، وهذه التقنية المثيرة فى صناعة أفلام الواقع الافتراضى، تجمع بين قوة السرد فى صناعة الأفلام وتفاعل محركات الألعاب، وجوهرها هو الجمع بين القصص والأماكن، والشخصيات الحقيقية، لخلق تجارب تشاركية لصالح الوسائط الغامرة.

«عندما تلتقى هوليوود بالواقع الافتراضى» هو عنوان الجلسة الثالثة، وهى محاضرة يلقيها رائد الأعمال رونالد مينزل، يستعرض خلالها قصة شركة «Dreamscape Immersive« ابتداءً من فكرة إنشائها، حتى افتتاح المقر الرئيسى فى لوس أنجلوس، حيث يستطيع الجمهور خوض مجموعة متنوعة ومثيرة من التجارب القائمة على تقنيات الواقع الافتراضى الغامرة، التى تسمح لهم بالولوج إلى عوالم افتراضية وتجعلهم أبطال تجربة العالم الافتراضى.

أما الجلسة الرابعة ترصد السرد القصصى الإفريقى باستخدام الواقع الافتراضى الذى أصبح على لائحة الاختيار والجوائز فى المهرجانات السينمائية على الرغم من وجود كثير من العقبات.

وتأتى هذه الجلسة المهمة تحت عنوان «إفريقيا الغامرة»، وتديرها جوديث أوكونكو الإخصائية النفسية فى المجال التجارى، ويتحدث خلالها كل من ماجد فراج من مصر، وجويل كاتشي بينسون من نيجيريا، وريك تريويك من جنوب إفريقيا، ونياشا كاديندارا من كينيا.

الجلسة الخامسة بعنوان «نظرة دولية على الفن الغامر والأعمال المرتبطة به»، وهى محاضرة تقدمها فويل آكر، المتخصصة فى الإدارة وقانون وسائل الاتصال السمعية البصرية، وعملت خلال العشرين عاما الأخيرة فى المحتوى التفاعلى والرقمى والخطى مع شركات الإنتاج والاستوديوهات الإبداعية وأيضا المحطات الإذاعية العامة والتجارية.

الجلسة الأخيرة تأتى بعنوان «الواقع الافتراضى والسينما»، ويتحدث خلالها كل من ماجد فراج، سونكه كيرشوف، ياسمين العياط، أحمد المرسى، مروان حامد.

كان مهرجان القاهرة السينمائى، قد أعلن فى مؤتمر صحفي الأسبوع الماضى، عن اختيار أكثر من 150 فيلمًا، تمثل 63 دولة، من بين 2400 فيلم تقدمت للمشاركة فى الدورة 41، التى تنفرد بعرض 18 فيلما فى عرضها العالمى الأول، و17 فيلما فى عرضها الدولى الأول، بالإضافة إلى 84 فيلما فى عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و5 أفلام فى عرضها الإفريقى الأول، و7 أفلام فى عرضها الأول فى الشرق الأوسط.