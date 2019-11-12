شؤون المستشفيات بالصحة: زيادة المرتبات بنسبة 300% بنظام التأمين الصحي الجديد

قال أحمد محي القاصد، مساعد وزير الصحة لشؤون المستشفيات والهيئات والجهات التابعة، إن مرتبات الأطباء ضعيفة، مشيرًا إلى أنها تتراوح ما بين 3000 إلى عشرة آلاف جنيه.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الاثنين، أن «المرتبات ستزيد بنظام التأمين الصحي الجديد بنسبة 300%، نتيجة لبدء المنظومة في محافظتي جنوب سيناء والأقصر ما يترتب عليه مجموعة من الرواتب والحوافز للعاملين».

وأشار إلى أن الإصلاح بمنظومة الصحة يتم بشكل تدريجي، لافتًا إلى تطبيق الوزارة، منذ تدشين منظومة التأمين الصحي الجديد، حالة من الإصلاح الحقيقي بتوفير؛ حوافز ومرتبات عادلة، ومباني مطابقة للمعايير التصميمية، ومعدات على أعلى مستوى للمعايير، ونظم تشغيل مطابقة لمعايير الجودة.





