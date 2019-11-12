نادال يودع منافسات بطولة الماسترز على يد زفيريف

بدأ الألماني الشاب ألكسندر زفيريف مشواره في البطولة الختامية لموسم لاعبي التنس المحترفين في لندن الإثنين بفوز مستحق على الإسباني رافاييل نادال، المصنف الأول عالميًا، بمجموعتين دون رد ضمن مجموعة «أندريه أجاسي».

ولم يجد المصنف السابع عالميًا صعوبة كبيرة في إظهار تفوقه على «الماتادور» لينهي اللقاء لصالحه خلال ساعة و25 دقيقة فقط بنتيجة 6-2 و6-4.

ويعد هذا هو الانتصار الأول للاعب الألماني بعد 5 انتصارات متتالية لـ «الماتادور» الإسباني كان آخرها العام الماضي في نهائي بطولة روما للأساتذة.

وتأتي هذه الخسارة لتضع صدارة رافا للتصنيف العالمي حتى نهاية العام للمرة الخامسة في مسيرته في خطر، حيث سيتوقف هذا الأمر على النتائج التي سيحققها الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الثاني عالميًا، الذي يشارك في البطولة ضمن المجموعة الأخرى «بيورن بورج» التي تضم السويسري روجر فيدرير والنمساوي دومينيك تيم والإيطالي ماتيو بيريتيني.

واستهل نولي مسيرته في البطولة باكتساح بيريتيني بمجموعتين نظيفتين 6-2 و6-1.