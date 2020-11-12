هل أحدثت أجهزة التصويت الإلكتروني أخطاء بالانتخابات الرئاسية الأمريكية؟

تحدثت العديد من التقارير الإعلامية الأمريكية عن وجود مشكلة كبيرة في أجهزة التصويت الإلكتروني الأمريكية التي استخدمت في عملية جمع وإحصاء أصوات الناخبين في الولايات.

وأشارت العديد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي إلى وجود خطأ كبير حدث في أجهزة التصويت الإلكترونية، حيث أكدت هذه المواقع وجود خطأ في برنامج التصويت "Dominion" تسبب بتحويل الأصوات التي حصل عليها الرئيس دونالد ترامب لصالح منافسه جو بايدن.

وعلقت شركة "Dominion Voting Systems" الأمريكية المصنعة للبرامج التي تستخدمها الحكومات المحلية في عملية إحصاء الأصوات، حيث وضحت في بيان نقلته "نيويورك تايمز" حقيقة المشكلة.

ونفت الشركة بشكل قاطع هذه الادعاءات أو وجود أي "مواطن خلل في البرنامج" أدت إلى أخطاء في فرز الأصوات في ولايتي ميشيغان وجورجيا الأسبوع الماضي.

وبحسب "نيويورك تايمز"، فإن برنامج "Dominion" المصنع من قبل الشركة يستخدم فقط في مقاطعتين من المقاطعات الخمس التي واجهت مشاكل في عملية فرز الأصوات في ميشيغان وجورجيا.

حقيقة المشكلة

نوهت الصحيفة إلى وجود أخطاء بالفعل لكنها أرجعت سبب هذه الأخطاء إلى "أخطاء بشرية" ليس برمجية.

وفقًا لوزارة الخارجية في الحكومة المحلية التابعة لولاية ميشيغان ومسؤولي المقاطعة وخبراء أمن الانتخابات، فقد استخدم برنامج "Dominion" في منطقتين فقط.

وبحسب الصحيفة، فقد لوحظت مشكلة في برنامج الإحصاء في هاتين المنطقتين، وأدت المشكلة إلى تأخير في إبلاغ نتائج فرز الأصوات، بحسب موقع "snopes" الأمريكي.

ونوهت الصحيفة إلى أن المشكلة لم تؤثر على تعداد أو فرز الأصوات الفعلي بل أدت المشكلة إلى إبطاء قدرة موظفي الاقتراع على تسجيل الناخبين.

قال إدوارد بيريز، خبير في التكنولوجيا المتخصصة بالانتخابات في معهد "OSET"، وهي عبارة عن مؤسسة غير ربحية تدرس البنية التحتية لعمليات التصويت: "إن العديد من الادعاءات التي يتم تأكيدها حول برنامج التصويت وتكنولوجيا التصويت المشكوك فيها هي معلومات مضللة في أحسن الأحوال".

وأضاف الخبير: "لست على علم بأي دليل على أشياء محددة أو عيوب في برنامج Dominion من شأنها أن تدفع المرء إلى الاعتقاد بأنه تم تسجيل الأصوات أو عدها بشكل غير صحيح".

ترامب يؤكد وجودها

وادعت الكثير من الجهات التابعة للحزب المحافظ هذا الأسبوع، أن البرنامج قد تسبب بحدوث خطأ جسيم في عملية فرز الأصوات في عدد من الولايات التي كانت حاسمة للانتخابات.

وشارك الرئيس ترامب مقالًا منشورا في موقع "بريتبارت" على صفحته الرسمية في "تويتر" ربط فيه كاتب المقال مشكلات التصويت في ميشيغان وجورجيا بوجود خطأ في برنامج احتساب أصوات الناخبين.

وقال محامي ترامب، رودولف جيولياني، إنه كان على اتصال بـ "المبلغين عن المخالفات" حول البرنامج، رغم أنه لم يقدم أدلة.