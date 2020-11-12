ثنائية أيو تقود غانا للفوز على السودان بتصفيات أمم أفريقيا

تلقى منتخب السودان ضربة جديدة في مشواره بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، عقب خسارته صفر / 2 أمام مضيفه منتخب غانا اليوم الخميس في الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة للتصفيات.

وتجمد رصيد منتخب السودان، الذي تلقى خسارته الثانية على التوالي في المجموعة، عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، بفارق المواجهات المباشرة خلف منتخب جنوب أفريقيا، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي يلاقي ضيفه منتخب ساوتومي وبرونسيب، متذيل الترتيب بلا نقاط، غدا الجمعة في الجولة ذاتها.

في المقابل، ارتفع رصيد منتخب غانا، الذي يمتلك أربعة ألقاب في البطولة، إلى تسع نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، ليعزز موقعه في الصدارة، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي. رغم الخسارة، كان المنتخب السوداني ندا قويا لنظيره الغاني، حيث أهدر لاعبوه أكثر من فرصة محققة لإدراك التعادل، حينما كانت النتيجة تشير لتقدم أصحاب الأرض بهدف وحيد، غير أن خبرة منتخب غانا حسمت الأمور لصالحه في النهاية.

وتقمص أندريه أيو دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز الهدف الأول للمنتخب الغاني في الدقيقة 20 من ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة، حيث وضع الكرة فوق الحائط البشري، على يسار حارس مرمى منتخب السودان، الذي اكتفى بالنظر لها وهي تحتضن شباكه.

وواصل أيو تألقه في المباراة، بعدما أضاف الهدف الثاني للمنتخب الغاني الملقب بـ(النجوم السوداء)، عقب قذيفة زاحفة من خارج منطقة الجزاء، على يمين الحارس السوداني.

وشهد الشوط الأول للمباراة واقعة مؤسفة، حيث قام الحكم الرابع السنغالي ماجيتي نداي بدفع الفرنسي هوبير فيلود، مدرب المنتخب السوداني خلال اعتراضه على عدم احتساب حكم المباراة ركلة جزاء لمصلحة فريقه، ليسقطه أرضا في مشهد غريب على الملاعب الأفريقية، وتجمع اللاعبون والطاقمان الفني والإداري لإبعاد المدرب عن الحكم.