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ارتفعت أسعار المحروقات بجميع أنواعها في لبنان، اليوم الجمعة، وذلك للمرة الثانية خلال 48 ساعة، حيث زاد سعر صفيحة البنزين بشكل طفيف فيما زادت أسعار المازوت والغاز بشكل ملحوظ.

يأتي ذلك في أعقاب الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية حيث بلغ أمس 22 ألفا و600 ليرة لكل دولار بزيادة وصلت إلى ألف ليرة للدولار عن المتوسط خلال الأيام الماضية.

كما أثر في رفع الأسعار قرار مصرف لبنان المركزي بالزام شركات توزيع المحروقات والمحطات بسداد 10% من قيمة الوقود بالدولار الأمريكي.

وبلغت الزيادة في سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 2300 ليرة و98 أوكتان 2000 ليرة، فيما زاد سعر المازوت بقيمة 18400 ليرة والغاز 14900، ليرة.

ووفقا للأسعار الجديدة، بلغ سعر بنزين 95 أوكتان 310 آلاف و800 ليرة وبنزين 98 أوكتان 319 ألف و600 ليرة والمازوت 311 ألف ليرة والغاز 266 ألف ليرة للقارورة.

وكانت أسعار المحروقات بجميع أنواعها ارتفعت أول أمس الأربعاء حيث بلغ سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بـ 308 آلاف و500 ليرة لبنانية بزيادة قدرها 4500 ليرة عن السعر المعلن الأسبوع الماضي، كما زاد سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان بمقدار 4200 ليرة لتصل إلى 317 ألفا و600 ليرة.

وبلغ سعر صفيحة المازوت المازوت: 292 ألفا و600 ليرة بزيادة قدرها 10 آلاف و100 ليرة، فيما بلغ سعر قارورة الغاز 251 ألفا و100 ليرة بزيادة قدرها 6600 ليرة.