علي لطفي يغيب عن مران الأهلي الجماعي

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اكتفى علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بخوض تدريبات بدنية خفيفة في «الجيم».

ومنح الجهاز الفني اللاعب راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم، حيث أدى جلسة في «الجيم».

واستأنف الأهلي تدريباته أمس الخميس بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات لمدة خمسة أيام، عقب الفوز على الزمالك 5-3 في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 19 نوفمبر الجاري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

والمعروف أن الأهلي يتصدر قمة الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بنتيجة هدف مقابل لا شيء، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3.

يذكر أن الأهلي سيخوض مباراة ودية في الواحدة ظهر غدٍ السبت أمام فريق منية سمنود على ملعب التتش بالجزيرة.

وتأتي ودية منية سمنود في إطار التحضيرات الخاصة بالمرحة القادمة والتي يستهلها الأهلي بمواجهة المقاولون العرب في الجولة الرابعة لبطولة الدوري.