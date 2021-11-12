واشنطن تدعو الحوثي للإفراج عن موظفين يمنيين

دعت الولايات المتحدة إلى الإفراج الفوري عن موظفين يمنيين كانوا يعملون بالسفارة الأمريكية لدى اليمن.

وأشار نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الخميس إلى أن هؤلاء الأشخاص تعرضوا للاحتجاز من جانب قوات الحوثي المدعومة من إيران والذين يسيطرون على مدينة صنعاء.

وأضاف المتحدث أن غالبية الموظفين كان قد أفرج عنهم لكن الحوثي يواصل احتجاز الموظفين اليمنيين العاملين بالسفارة بدون مناقشة.

وأوضح أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن الحوثي ينتهك مقر السفارة الأمريكية في المدينة وهو المقر الذي تم إغلاقه منذ عام 2015 عندما انتقلت أعمالها الرسمية إلى العاصمة السعودية الرياض.



