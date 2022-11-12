أعلنت المطربة شيرين عبد الوهاب، عقد قرانها على المطرب حسام حيبب.



وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر 2"، مساء الجمعة، إنها تحب حسام بشدة، موضحة أن كانت ترغب في التأجيل لكن حبيب طالبها بالزواج على الفور فردت "حاضر يا سي حسام"، وفق تعبيرها.



وتغزّلت في حبيب، الذي عادت له بعد طلاقهما وإثارة أزمة بينهما، قائلة :"أنا في عصمة راجل طيب جدا.. وأعتذر عن اللي قلته عنه.. أنا وهو كنا ضحية عمل والحمد لله ربنا فكه بسلام"



وأشارت إلى أن عقد قرانها كان مساء الخميس، بحضور أقرب الناس لهما، موضحة أنها تريد في غلق صفحة حياتها الخاصة أمام الجمهور.



ولفتت إلى أنها تريد العيش في سلام، واصفة نفسها بأنها متسامحة جدا، وترغب في أن تكون لها حياتها الخاصة خلافا لما كان سائدا في السابق.