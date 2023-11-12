عبد المنعم سعيد: التأييد الغربي الضخم لإسرائيل بعد 7 أكتوبر ضاعف من جريمتها

قال الدكتور عبد المنعم السعيد، المفكر السياسي، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك حكمة في جمع القمة العربية والإسلامية معا، وعمل تكتل كبير لأكثر من 55 دولة.

وأضاف خلال مداخلة له عبر «سكايب» لبرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء السبت، أن الدول التي شاركت اليوم في القمة، تمثل كتلة بشرية هائلة عانت معاناة نفسية كبيرة، نتيجة لما شاهدته خلال الأسابيع الماضية من جرائم وحشية، ارتكبتها إسرائيل ضد شعب مسلم مسيحي في فلسطين، مشددا على أن الاحتلال يرتكب كل هذه الجرائم، ويشن هذا العدوان بكل وحشية وعنجهية وصفاقة-حسب وصفه.

وأشار إلى أن كل القادة الذين اجتمعوا في الرياض كانوا في مواجهة مشاعر وطنية كلا في بلده، من إدانة ما يحدث وعدم الموافقة على الاعتداء على المدنيين من أي جانب، مؤكدا أن ما يحدث من الجانب الإسرائيلي لم يكن دفاع عن النفس وتجاوز ذلك كثيرا إلى أسقف عالية من الانتقام والتمثيل وعدم مراعاة كل القيم الإنسانية وهو ما كرره الرئيس في خطاباته كثيرا.

ولفت إلى أن جريمة دولة الاحتلال كانت مضاعفة بعد حصولها على التأييد الضخم في الأيام الأولى بعد يوم 7 أكتوبر من قبل العالم الغربي كله، وتجاوزوا في ذلك ما يراه مواطنوهم ومن ثم أثر على جميع الشباب في جميع العواصم العالمية.

وشدد: «هذا التجاهل والتجاوز وتقديم المساعدات جعل التحدي مضاعفا، لذا البيان الختامي للقمة العربية يقول بقبول التحدي وأن هذا الأمر لا يمكن تجاوزه أيا كانت التنافسات والاختلافات في الإطار الإقليمي وبالعالم الإسلامي أيضا، فهناك ما يجمع الكل عند هذه اللحظة؛ للوقوف في موقف من الجريمة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين والتحقيق والبحث فيها».