البيت الأبيض: لا يمكن عودة طبيعة الحكم في غزة إلى ما قبل 6 أكتوبر

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، إنه «لا يمكن عودة طبيعة الحكم في غزة إلى ما قبل 6 أكتوبر»، لافتًا إلى أن «الفلسطينيون هم أصحاب القرار بشأن طبيعة مستقبل الحكم في القطاع».

وأضاف في تصريحات، أوردتها قنوات إخبارية في نبأ عاجل لها، مساء الأحد، أن «الولايات المتحدة لا تريد رؤية معارك بالأسلحة في المستشفيات».

وأشار إلى «انخراط واشنطن في المفاوضات بين إسرائيل وقطر بشأن المحتجزين لدى حماس»، معلنًا نقل الرعايا الأمريكيين من قطاع غزة اليوم.

وأفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، بوصول أفواج جديدة من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح البري.

وأمس السبت، أعلنت الهيئة العامّة للمعابر والحدود في قطاع غزة، إعادة فتح معبر رفح البري مع مصر يوم الأحد، أمام حاملي جوازات السفر الأجنبية.

وقالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية ومسئول فلسطيني، إن عمليات الإجلاء من قطاع غزة إلى مصر بالنسبة للأجانب والفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل، توقفت يوم الجمعة.

ونقلت «رويترز» عن المسئول الفلسطيني ومصدر طبي مصري، إن التعليق جاء بسبب مشكلات في نقل المرضى المشمولين بالإجلاء من داخل غزة إلى رفح.