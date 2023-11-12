أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، عن إجلاء 70 روسيا من قطاع غزة عبر معبر رفح.

وفي وقت سابق أفادت الوزارة بأن "أكثر من 60 مواطنا روسيا عبروا معبر رفح ويتواجدون في أراضي مصر".

وأعلنت الوزارة في وقت سابق عن بدء إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة، وقالت: "قامت وزارة الطوارئ الروسية، بالتعاون مع الدبلوماسيين الروس، بتنظيم العمل لإجلاء المدنيين من قطاع غزة، وفي الوقت الحالي، مواطنو روسيا، الذين أعربوا عن رغبتهم في مغادرة منطقة الصراع، يعبرون المعبر".

وبحسب الوزارة، يوفر موظفو الطوارئ الروسية لهم المساعدة الطبية والنفسية ويقدمون لهم الطعام والماء، وفيما بعد سيتم نقلهم إلى القاهرة، حيث سينشر مقر عمليات لوزارة الطوارئ، وستتم مساعدتهم هناك في استعادة الوثائق.

ومنذ 5 نوفمبر تقف طائرتان من طراز "إيل-76 "تابعتان لوزارة الطوارئ الروسية في القاهرة على أهبة الاستعداد لإجلاء المواطنين الروس من غزة، بحسب بيان لسفارة روسيا بالقاهرة.