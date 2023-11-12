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اليمن: إنقاذ 26 مهاجرا أفريقيا قبالة سواحل البلاد

صنعاء (د ب أ)
نشر في: الأحد 12 نوفمبر 2023 - 9:44 م | آخر تحديث: الأحد 12 نوفمبر 2023 - 9:44 م

أعلنت قوات خفر السواحل اليمنية في قطاع البحر الأحمر، اليوم الأحد، إنقاذ 26 مهاجراً من جنسيات أفريقية، غرق قاربهم في المياه الدولية قبالة سواحل مدينة المخا، غربي البلاد .

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" عن مصدر في خفر السواحل قوله، "إن القارب كان يحمل على متنه 75 مهاجراً، بينهم نساء، فيما لا يزال 49 منهم في عداد المفقودين".

وأضاف أن القارب غرق نتيجة الرياح العاتية وفقدان قبطان القارب السيطرة عليه فوق الأمواج، ما أدى إلى سقوط جميع الركاب في الماء.

وأشار إلى أن "قوات خفر السواحل سارعت بإرسال دوريات إضافية وغواصين إلى موقع الحادث، وأن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت جارية ، فيما تم تقديم كل الرعاية للناجين".

وأعرب المصدر عن أسفه لما حدث، "وحذر من مخاطر الهجرة غير الشرعية عبر البحر، والتي تنشط فيها شبكات إجرامية تستغل حاجات المهاجرين مما يعرض حياتهم للخطر".

سبق وأن غرق مهاجرون أفارقة أكثر من مرة، وهم في طريقهم إلى اليمن، إذ يتخذ العديد منهم البلاد مسلكاً للعبور إلى دول الخليج بحثاً عن حياة أفضل.

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