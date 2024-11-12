الحكومة الإيرانية تنصح ترامب بتجنب أي طريق خاطئ

نصحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، بـ«تجنب أي طريق خاطئ» من شأنه المساس بحقوق الأمة الإيرانية.

وبحسب ما نشرته وكالة «مهر» للأنباء، صباح الثلاثاء، جاء ذلك خلال إجابة المتحدثة عن سؤال حول احتمالية إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، خلال فترة ولاية دونالد ترامب.

وأضافت: «من جرب المجرب حلت به الندامة... لقد فشل الضغط الأقصى الذي مارسه ترامب على بلادنا في الماضي، والمهم بالنسبة لنا هو الطريقة التي يتم التصرف بها وليس الطريقة التي يتم التحدث عنها؛ نحن نحكم من خلال العمل، واقتراحنا لترامب هو النظر في التجربة واعتماد السياسة الجديدة وفقًا لذلك».

وأشارت إلى أن «الحكومة تضع السيناريوهات اللازمة لمختلف الظروف الاقتصادية، وتحاول مراعاة المصالح الوطنية مع أهداف الثورة الإسلامية».

وبسؤالها عن إمكانية تفاوض إيران مباشرة مع واشنطن، أجابت: «سننفذ كل ما يلزم للمصالح الوطنية وأهداف الثورة الإسلامية، بقيادة قائد الثورة الإسلامية، وما يقره المجلس الأعلى للأمن القومي».