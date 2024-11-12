الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة بتروجت في الدوري المصري

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استأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد الإسماعيلية، وذلك ضمن برنامج الاستعداد للقاء بتروچيت في ثالث جولات مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفريق قد حصل على راحة سلبية لمدة 48 ساعة خلال فترة التوقف الحالية.

المران اشتمل على مجموعة من التدريبات الخططية منها التسليم والتسلم واللعب في المساحات الضيقة فضلا عن سرعة التحول من الجانب الدفاعي إلى الهجومي.

كما تطرق المران لتدريبات بدنية تستهدف رفع المعدلات البدنية للاعبين.

واختتم المران بتقسيمة تم إيقافها عدة مرات بغرض تصحيح الأخطاء والعمل على تلافيها قبل استئناف مباريات المسابقة.