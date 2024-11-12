رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري

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أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثانية وذلك طبقا للائحة مسابقة الدوري ولائحة المخلفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025 .

وجاءت العقوبات على النحو التالي:-

مباراة غزل المحلة وطلائع الجيش:

توقيع عقوبة مالية على نادي غزل المحلة قيمتها 100 ألف جنيه ولفت نظر وذلك بسبب السباب الجماعي للجماهير ضد حكم المباراة.

مباراة زد أف سي والأهلي :

إيقاف مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد أف سي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب الطرد بعد الحصول على إنذارين في نفس المباراة.

توجيه لفت نظر لمجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد أف سي وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه.

مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي :

توقيع عقوبة مالية على نادي الإسماعيلي قيمتها 100 ألف جنيه ولفت نظر وذلك بسبب السباب الجماعي للجماهير ضد حكم المباراة.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة الدوري موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.