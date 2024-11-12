نائب محافظ المنوفية يتابع ملفات التقنين والتصالح ومشروعات الخطة الاستثمارية

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عقد محمد موسي نائب محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لمتابعة أخر مستجدات الموقف التنفيذي لملف التصالح علي مخالفات البناء، وآلية العمل وما تم إنجازه وتذليل العقبات لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لتخفيف العبء علي المواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء وليد البيلى السكرتير لعام المساعد، رؤساء الوحدات المحلية، وعدد من مديري الإدارات العامة بالديوان العام.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لكافة ملفات العمل والمشروعات التي تتم علي أرض الواقع.

وإستعراض نائب المحافظ، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لملف التقنين وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط وغير الصالحة للتقنين، وما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإنجاز الملف وتحقيق المستهدف.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول جهود الوحدات المحلية في ملف التصالح علي مخالفات البناء وما تم من إجراءات لدفع منظومة العمل؛ تنفيذا لتوجيهات المحافظ.

وتناول الاجتماع عرض الموقف التنفيذى لتطبيق قانون المحال العامة الجديد بكافة الوحدات المحلية، وضرورة متابعة خطة العمل لإنجاز المهام المطلوبة.

وأضاف أن الاجتماع؛ تطرق إلى متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية بكافة مراكز ومدن المحافظة وتذليل أية معوقات؛ لتحقيق معدلات إنجاز مرضية.

ووجه نائب المحافظ بتكثيف حملات النظافة والاشغالات بالشوارع والميادين تنفيذا لتوجيهات المحافظ لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.