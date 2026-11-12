إيطاليا تقلب تأخرها لفوز كبير على فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

قلب المنتخب الإيطالي تأخره بهدف لفوز كبير بنتيجة 3-1، على حساب ضيفه منتخب فرنسا، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

تقدم المنتخب الفرنسي مبكرًا عن طريق مايكل أوليسيه، في الدقيقة العاشرة بعد خطأ من دوناروما في إبعاد الكرة، ووصلت للنجم الفرنسي الذي أسكنها الشباك بكل سهولة.

وتعادل المنتخب الإيطالي عن طريق فرانشيسكو بيو إسبوزيتو في الدقيقة 26، بعد كرة عرضية أرضية حولها بلمسة مميزة إلى الشباك.

ثم سجل دافيد فراتيسي الهدف الثاني لمنتخب إيطاليا من هجمة سريعة وعرضية قوية من دي ماركو، قابلها لاعب الوسط في الدقيقة 63، بتسديدة قوية في شباك فرنسا.

وعاد فرانشيسكو بيو إسبوزيتو، وسجل الهدف الثالث لمنتخب إيطاليا من ركلة جزاء في الدقيقة 75، سددها بقوة على يمين حارس المرمى.

كما أهدر المنتخب الإيطالي ركلة جزاء في الدقيقة 60 عن طريق سيباستيانو إسبوزيتو، شقيق هداف اليوم فرانشيسكو بيو إسبوزيتو، بعدما سددها قوية خارج المرمى.

وتلقى المنتخب الفرنسي الخسارة الأولى تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان، بعد 4 مباريات سابقة فاز في 3 وتعادل مرة وحيدة.

بهذا الفوز أشعل المنتخب الإيطالي حسابات المجموعة الأولى، بعدما رفع رصيده للنقطة 10 وصعد لصدارة المجموعة بفارق الأهداف أمام فرنسا الثانية، وتأتي بلجيكا في المركز الثالث برصيد 9 نقاط، وأخيرًا تركيا بدون رصيد نقاط من النقاط.