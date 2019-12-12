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معهد إسرائيلي: النظام الانتخابي بحاجة ملحة للإصلاح

(د ب أ)
نشر فى : الخميس 12 ديسمبر 2019 - 7:37 م | آخر تحديث : الخميس 12 ديسمبر 2019 - 7:37 م

 

ذكر المعهد الإسرائيلي للديمقراطية اليوم الخميس، أن النظام الانتخابي في إسرائيل بحاجة ماسة إلى الإصلاح، فيما تستعد البلاد لإجراء ثالث انتخابات مكلفة وغير مسبوقة في أقل من عام.

وقال المعهد إن الإصلاحات مطلوبة حتى "يتمكن (النظام الانتخابي) من استعادة قدراته على صناعة القرار وخفض تأثير الأحزاب الخاضعة لسيطرة جماعات المصالح على تشكيل الحكومة".

ومرر البرلمان الإسرائيلي مشروع قانون لحل نفسه ليلة أمس الأربعاء الخميس بعد تجاوز موعد نهائي لتشكيل حكومة عقب انتخابات سبتمبر الماضي.

ويشك الخبراء السياسيون في أن تسفر الجولة الثالثة من الانتخابات عن نتائج سوف تسمح للنواب بكسر الجمود .

ودعا المعهد إلى وضع قواعد واضحة لضمان عدم تولي المرشحين لرئاسة الوزراء المتهمين بجرائم خطيرة لمناصبهم حتى يبت القضاء في قضيتهم.


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