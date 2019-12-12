السجن عامًا مع الإيقاف لرئيس وعضو مجلس إدارة شركة في الإسكندرية



بعد سدادهم مبلغ مليون و25 ألف و879 جنيهًا.

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافي، اليوم الخميس، كل من: "م.ص.م"، و"م.م.ع"، بالسجن عامًا مع إيقاف التنفيذ؛ لاتهامهما باختلاس مبلغ 3 مليون و25 ألف و879 جنيهًا، من جهة عملهم، وذلك في القضية

التي تحمل رقم 2 لسنة 2014 جنايات قسم شرطة أول الرمل.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث الأموال العامة، يفيد إبلاغه بقيام رئيس شركة وعضو بمجلس إدارتها، باختلاس مبالغ مالية من جهة عملهم، بدون وجه حق.

توصلت تحريات المباحث إلى قيام المتهم الأول، بصفته رئيس مجلس إحدى الشركات المساهمة وتحمل اسم "إ.ك.ف" بالاستيلاء بغير حق، وبنية التملك على 3 مليون و25 ألف و879 جنيهًا، من أموال جهة عمله، والتي تقدر بربع رأس مال الشركة.

كما توصلت التحريات إلى أن المتهم الثاني بصفته عضو مجلس إدارة بذات الشركة قد قام بالاستيلاء على 188 ألف و770 جنيهًا من أموال جهة عمله، حيث حصل على ذلك المبلغ كعمولة بالمخالفة للوائح الشركة.

وبتحرير محضر بالواقعة وعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، حيث أصدرت حكمها المُقدم "بعد سداد المتهمان المبالغ المستولى عليها"، وذلك بعضوية المستشارين: الدكتور محمد عبد الحميد قطب، ومحمد عاطف مشالي، وأمانة سر، عمرو زكي.