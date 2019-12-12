ليبرمان مستعد لدعم عفو عن نتنياهو إذا اعتزل السياسة

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أعرب أفيجدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، اليوم الخميس، عن استعداده لدعم العفو عن رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في اتهامات الفساد الثلاثة التي يواجهها إذا ما اعتزل الحياة السياسية.

وقال ليبرمان، في تصريحات لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، :"لا حصانة، وإنما عفو في مقابل اعتزال مشرف".

وأضاف: "هناك شعور بالضجر من نتنياهو في الكنيست، لقد تحول إلى عبء".

وكان ليبرمان، الذي حصل حزبه على ثمانية مقاعد في الانتخابات الأخيرة، قد رفض دعم نتنياهو لتشكيل حكومة بعد الانتخابات التي جرت في أبريل وكذلك سبتمبر.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات جديدة في إسرائيل مطلع مارس.