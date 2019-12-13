الخارجية الفلسطينية: لجنة دولية ضد التمييز تقر النظر بشكوى القدس ضد إسرائيل

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينية مساء الخميس أن اللجنة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري أقرت النظر في شكوى فلسطين ضد إسرائيل.

ورحب وزير الخارجية رياض المالكي في بيان بقرار اللجنة الدولية الذي قال إنه صدر في جلستها رقم 100 في جنيف، بموجب الشكوى الفلسطينية التي قدمتها فلسطين في 23 أبريل عام 2018 وبصفتها دولة عضو في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضد إسرائيل.

واعتبر المالكي أن قرار اللجنة "رسخ مثلاً يحتذى به في نصرة الحق وتعزيز سبل الانتصاف وتحقيق العدالة، ويضع حدا لتكميم الأفواه ولغياب المساءلة والإفلات من العقاب".

وأشار إلى أن فلسطين مارست الحق المتأصل في مركزها القانوني كعضوٍ في اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، في مواجهة الاحتلال الاستعماري العنصري للأرض الفلسطينية المحتلة من خلال فرض منظومةٍ من السياسات العنصرية بحق الشعب الفلسطيني.