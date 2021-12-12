الإرياني: مليشيا الحوثي تتعرض لنزيف بشري كبير في جبهات القتال بمأرب

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، إن مليشيا الحوثي التابعة لإيران تتعرض لنزيف بشري هو الأكبر منذ الانقلاب، وتفقد بشكل يومي المئات من قياداتها وعناصرها الذين تكتظ بهم ثلاجات الموتى والمستشفيات، بخلاف مئات الجثث التي خلفتها ورائها.

وأوضح معمر الإرياني، في تصريح أوردته قناة اليمن الفضائية، أن قيادات الحرس الثوري ومليشيا حزب الله التي تقود المعركة‏ تمارس ضغوطا على مليشيا الحوثي لاستمرار المعارك، رغم خسائرها الكبيرة.

وأشار إلى أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ومشايخ وقبائل وأبناء مأرب الشرفاء بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء بالمملكة العربية السعودية، يسطرون ملاحم أسطورية في التصدي لمرتزقة إيران والتنكيل بالأمواج البشرية التي يزج بها في هجمات انتحارية على الطريقة الإيرانية في حربها مع العراق‏.

وجدد الإرياني، الدعوة للمشايخ والقبائل في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وكل أب وأم، بالحفاظ على أبنائهم، ورفض استخدامهم وقودا لمعارك الحوثي العبثية، بعد أن ثبت بالدليل القاطع عدم اكتراثه بنهر الدماء ومشاهد جثث وأشلاء عناصره، ومضيه في تنفيذ أجندة طهران والضاحية الجنوبية.