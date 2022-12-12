محافظ الوادي الجديد يبحث خطة استلام محطات مياه الخارجة والداخلة

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، اجتماعًا بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، والمهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، والمهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد؛ لبحث إجراءات تسليم محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالخارجة والداخلة.

واستعرض المحافظ خطة أعمال الاستلام، حيث تم الانتهاء من استلام محطات مياه الشرب بمدينة الخارجة وجاري تسليم محطات الصرف الصحي، تمهيدًا لبدء إجراءات استلام محطات مدينة موط وتسكين العاملين المقبولين بالوظائف التي تم الإعلان عنها.

ووجه الزملوط باستلام الشركة أعمال تحصيل رسوم المياه اعتباراً من يناير القادم على أن يتم ذلك من خلال المراكز التكنولوجية الثابتة والمتنقلة، تيسيرًا على المواطنين، وتخصيص أرض لإنشاء مقر إداري ومخازن للشركة.