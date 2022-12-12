 رئيسة بيرو تعرب عن رغبتها في إجراء انتخابات جديدة في 2024 عقب احتجاجات - بوابة الشروق
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رئيسة بيرو تعرب عن رغبتها في إجراء انتخابات جديدة في 2024 عقب احتجاجات

برلين/ريو دي جانيرو (د ب أ)
نشر في: الإثنين 12 ديسمبر 2022 - 9:20 م | آخر تحديث: الإثنين 12 ديسمبر 2022 - 9:20 م

دعت رئيسة بيرو دينا بولوارتي إلى إجراء انتخابات جديدة عام 2024، بعد اندلاع احتجاجات جماعية في أعقاب عزل سفلها بيدرو كاستيو.

وقالت بولوارتي في كلمة للأمة إنها تعتزم التقدم بمشروع قانون إلى الكونجرس البيروفي لتقديم موعد الانتخابات إلى منتصف أبريل 2024.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في بيرو عام 2026.

ونقلت صحيفة "جيستيون" عن وزير الداخلية سيزار سيرفانتيس قوله إنه تم الإعلان عن حالة الطوارئ في البلاد في مناطق ابوريماك واريكيبا وايكا بعدما تسببت الاحتجاجات والاشتباكات مع قوات الأمن في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأوضح سيرفانتيس أنه تم "غلق" بعض الطرق في تلك المناطق وسيتم التعامل مع هذه المشكلة بالاشتراك مع وزارة الدفاع.

وأفادت تقارير إعلامية بأن المحتجين طالبوا باستقالة بولوارتي وإجراء انتخابات جديدة، فضلا عن إطلاق سراح الرئيس السابق كاستيو.

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